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Это моя вечеринка: гид по ночному Алматы

- Бары / рестобары - Рестораны / кафе - Пабы

Хемингуэй говорил: «Хотите узнать особенности той или иной культуры, проведите ночь в местных барах». Чтобы свободно ориентироваться в этой барной суете редакция Buro 24/7 составили путеводитель по главным точкам ночной жизни Алматы совместно с лондонским джином Beefeater.