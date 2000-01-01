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Это моя вечеринка: гид по ночному Алматы
- Бары / рестобары
- Рестораны / кафе
- Пабы
Хемингуэй говорил: «Хотите узнать особенности той или иной культуры, проведите ночь в местных барах». Чтобы свободно ориентироваться в этой барной суете редакция Buro 24/7 составили путеводитель по главным точкам ночной жизни Алматы совместно с лондонским джином Beefeater.
!
НАХОДЯСЬ НА САЙТЕ GINGUIDEALMATY.KZ ВЫ
ПОДТВЕРЖАЕТЕ ЧТО ВАМ ЕСТЬ 21 ГОД.
ЛИЦАМ МЛАДШЕ 21 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА ЗАПРЕЩЕНО.
Мы за ответственное
потребление алкоголя и боремся с его злоупотреблением.
Это моя вечеринка: гид по ночному Алматы
Хемингуэй говорил: «Хотите узнать особенности той или иной культуры, проведите ночь в местных барах». Чтобы свободно ориентироваться в этой барной суете редакция Buro 24/7 составили путеводитель по главным точкам ночной жизни Алматы совместно с лондонским джином Beefeater.
- Бары / рестобары
- Рестораны / кафе
- Пабы
бостандыкский
алмалинский/медеуский
алмалинский
алмалинский
!
НАХОДЯСЬ НА САЙТЕ GINGUIDEALMATY.KZ ВЫ
ПОДТВЕРЖАЕТЕ ЧТО ВАМ ЕСТЬ 21 ГОД.
ЛИЦАМ МЛАДШЕ 21 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА ЗАПРЕЩЕНО.
Мы за ответственное
потребление алкоголя и боремся с его злоупотреблением.