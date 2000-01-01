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НАХОДЯСЬ НА САЙТЕ GINGUIDEALMATY.KZ ВЫ
ПОДТВЕРЖАЕТЕ ЧТО ВАМ ЕСТЬ 21 ГОД.

ЛИЦАМ МЛАДШЕ 21 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА ЗАПРЕЩЕНО.

Мы за ответственное
потребление алкоголя и боремся с его злоупотреблением.
Да
Нет
Это моя вечеринка: гид по ночному Алматы
- Бары / рестобары
- Рестораны / кафе
- Пабы
S.N.e.G. Hotel & Restaurant
Ул. Горная, 640, Шымбулак, Комби-1
Единственный в Алматы высокогорный бутик-отель. Если подняться сюда на закате – вам обеспечен самый романтический вечер, который станет еще приятнее после дегустации широкого ассортимента коктейльной и винной карты.
BAR3200
Ул. Горная, 640, Горно-лыжный курорт Шымбулак, Комби-2
Бар находится на высоте 3200 метров над уровнем моря. Только здесь можно свободно любоваться Большим Талгарским перевалом, попивая коктейль.
Spirit bar
Пр. Аль-Фараби 77/8
Spirit bar, расположенный в Esentai Mall, место для деловых встреч и ужинов после основательного шопинга. Акцент в меню сделан на винную карту и большой выбор пива из разных стран.
Чечил
Ул. Розыбакиева, 77/85, уг. ул. Сатпаева
Настоящий паб, где можно найти закуски на любой вкус. В каждом пабе подаются уникальные вариации коктейлей на основе настоящего сухого джина Beefeater.
EAST
Пр. Аль-Фараби, 77/8, ТЦ Esentai Mall
EAST – один из немногих ресторанов Алматы с настоящей паназиатской кухней. А красивый интерьер и богатая барная/винная карта полностью погружают в атмосферу настоящей экзотической Азии.
Bar 111
ТРЦ "Dostyk Plaza", Самал-2, 111
Концептуальный бар с великолепной атмосферой находится в самом сердце города Алматы. Название выбрано не случайно – бар расположен по адресу Самал-2, 111. Здесь вы можете найти три коктейля на основе настоящего лондонского джина Beefeater: "Негрони", "Гимлет" и "Кловер Клаб".
Киану
Пр. Аль-Фараби, 140а, Villa Boutiques & Restaurants
С гавайского языка "киану" переводится как "спокойствие" или "прохладный горный ветер". Меню и барная карта – это современный фьюжн европейской и азиатской кухонь. Но нет ничего лучше всем знакомой классики, например джин Beefeater с гранатовым тоником.
Sunset Café
Пр. Аль-Фараби, 5
Днем Sunset Café – место для деловых встреч и обедов офисных клерков. Вечером пространство превращается в шумный рестобар с диджей-сетами. Здесь можно попробовать уникальный коктейль The Origianl Pimm's c джином Beefeater, ликером из артишоков и тоником Double DutcH.
Бармаглот
ТЦ Colibri, ул. Валиханова, 170
Один из самых популярных и шумных баров города. Коктейльная карта обширная, но если вы хотите попробовать что-то совершенно особенное, обратитесь к душевным барменам, – они всегда предложат напиток, отвечающий вашим пожеланиям. Если вы – сторонник классики, попробуйте джин и тоник на основе Monkey 47.
Пинта Bar & Club
Гостиница Казахстан, пр. Достык, 52/2
Классический бар с большим выбором хорошего пива и хрустящих закусок, где всегда можно посмотреть новый футбольный матч. Рекомендуем три тоника на джине Beefeater: Tonic Garden, Orange Spritz Tonic и Basil Tonic.
Чечил
Ул. Жарокова, уг. ул. Дунаевского
Настоящий паб, где можно найти закуски на любой вкус. В каждом пабе подаются уникальные вариации коктейлей на основе настоящего сухого джина Beefeater.
Ramen Lab
Проспект Назарбаева, 226
Специально для любителей выпить по пятницам и субботам Ramen Lab работает круглосуточно. Кроме вкусного японского рамена здесь можно выпить необычные коктейли на основе васаби.
GATO
Проспект Назарбаева, 226
GATO (get a taste of, не стоит путать с испанским ласковым словом el gato - "котенок") – ресторан с кухней от Градимира Митича и авторскими коктейлями, летней террасой и диджей-сетами по пятницам и субботам.
Main Street Café
Пр. Абылай Хана, 112/116
Отличное место для отдыха после тяжелых трудовых будней. Летняя площадка создана для того, чтобы провести летний вечер с прохладным бокалом коктейля The Original Pimm's в руке.
Kowloon
Проспект Назарбаева, 226
Новый азиатский бар на территории обновленного "Рамстора", названный в честь северной материковой части Гонконга. Рекомендуем попробовать азиатско-тропические версии знаменитых коктейлей.
Ларисс Иванну Хочу
Ул. Жамбыла, 77, уг. ул. Наурызбай батыра
Провокационное название моментально приковывает внимание. Здесь богатый выбор крепких напитков из разных уголков планеты – армянский бренди, грузинская чача, ирландский виски и английский джин Beefeater.
Beefeater bar
Пр. Достык, 43
Ресторан с огромным выбором мясных блюд, а название самого гастрономического бара созвучно с легендарным лондонским джином Beefeater. Место обязывает попробовать коктейль на джине Beefeater с тоником Thomas Henry.
Афиша
Ул. Кабанбай батыра, 83
Ресторан авторской кухни, где все "по-честному", в том числе и коктейльное меню. Карту составили в соответствии с сезонностью продуктов. Здесь самостоятельно варят тоники и имбирное пиво, которые используются в коктейле "домашний джин и тоник".
Galileo
Проспект Назарбаева, 148
Galileo – бар гастрономических открытий. Только здесь можно попробовать коктейль со вкусом борща, гастро-коктейли "Тыквенный крем-суп" или "Вареная кукуруза", наливку с казы. Одна из самых изысканных позиций в меню – "трюфельный салат", который делается на основе водки на белом трюфеле.
Le Janbyr Bar
Ул. Кабанбай батыра, 91
Это один из первых баров Алматы, выполненный в стиле руин (ruin с анг. - разрушенный). Здесь можно делать записи на стенах и играть на пианино.
Кафе "Кино"
Ул. Панфилова, 108
Больше, чем просто кафе или бар. "Кино" – площадка для молодых артистов, где проходят концерты в формате "квартирников".
Aurora
Проспект Абылай Хана, 96
Aurora – место ностальгии по "старой Алмате", где предпочтение отдается местным фермерским продуктам и локальным восходящим музыкантам.
Man's City Cafe
Ул. Панфилова, 125
Днем в Man's стоит идти ради виртуозных десертов, латте по-сингапурски и апельсинового рафа. Вечером в рестобаре за барной стойкой распивают классику и коктейли. Обязательно попробуйте The Origianl Pimm's на основе сухого джина Beefeater.
Bla Bla Bar Столичный
Ул. Кабанбай батыра, ЖК "Столичный центр"
Хочется устроить паб кроулинг (барный тур), но нет времени? В Bla Bla Bar под одной крышей собрано целых 10 баров. Каждый – с собственной концепцией, коктейльной картой и публикой. Один из самых интересных баров – "Абсолютный бар", если хотите провести вечер в атмосфере футуристичного дизайна и нетривиальных коктейлей на основе водки Absolut: "Джеймсbond" и "Ревнивая Amelie".
Публика
Ул. Богенбай батыра, 104
"Публика" открылась вместо "Бочонка", который открылся вместо "Ракеты". Теперь это – бар о хороших людях и их маленьких слабостях. Рекомендуем попробовать коктейль "Иван" с джином Beefeater и яблочно-лаймовым кордиалом или шот "Николай", настоянный на ягодах крыжовника.
Yellow Door
Адрес – засекречен
Если вы о нем не слышали, значит это правильный бар. Yellow door работает в формате Speakeasy и всего два дня в неделю – в пятницу и субботу. Чтобы туда попасть, нужно сделать запись на их странице в Instagram и забронировать место. Поверьте, это того стоит. Современная интерпретация нетленной классики – "Авиатор" на джине Monkey 47, ревеневого ликера, лавандового биттера и сока лимона.
Negroni bar
Ул. Богенбай батыра, 104
Negroni – маленький, но это один из лучших баров города для ценителей качественного алкоголя, редких настоек и небанальных коктейлей на любой вкус. Разнообразие сладких, кислых, пряных, крепких и легких вкусов удовлетворит запросы даже самого взыскательного гурмана.
RestoBar 6/45
Ул. Панфилова, 104
Первый в Казахстане рестобар 6/45 уже стал легендарным. Это место, где каждый может расслабиться, провести вечер в кругу друзей, завсегдатаев бара и легких коктейлей "лавандовый гимлет" и "summer garden" на основе классики – лондонского джина Beefeater
Краснобай
Ул. Толе Би, 187
Пример нового формата заведений Алматы: пространство в стиле лофт, меню ориентированное на бургеры и мясо. Рекомендуем Tonic Garden на основе джина Beefeater с яблочным соком, сиропом бузины и соком лимона.
Gogol
Ул. Гоголя, 157
Классический клуб в стиле поздних 2000-х. Под одной крышей объединены ресторан грузинской кухни "Вахтангури", BAR No. 7, собственно сам ночной клуб GOGOL и караоке.
Чукотка
Ул. Гоголя, 40
Каждый алматинец хотя бы раз, но проводил ночь в "Чукотке". Пространство занимает два этажа. На первом - выступают live-группы, на втором – ставят музыку самые известные алматинские диджеи. Если надоела классическая "отвертка", попробуйте джин Beefeater в современной интерпретации – греческий джин-тоник с оливковым маслом и розмарином.
ATABAR
Ул. Валиханова, 27
Новый speakeasy (тайный) бар открылся на месте ночного клуба Vzletnaya. Владельцы умело обыгрывают дружественную атмосферу старой Алматы: здесь коктейли Kyzyl Ata, живая музыка, концерты и дружелюбная атмосфера.
Esperanza
Пр. Сейфуллина, 481
Развлекательный комплекс с ночными клубами Friday's и Retro Hit, банкетным залом и собственным рестораном.
Чечил
Ул. Тулебаева, 38
Настоящий паб, где можно найти закуски на любой вкус. В каждом пабе подаются уникальные вариации коктейлей на основе настоящего сухого джина Beefeater.
Хемингуэй говорил: «Хотите узнать особенности той или иной культуры, проведите ночь в местных барах». Чтобы свободно ориентироваться в этой барной суете редакция Buro 24/7 составили путеводитель по главным точкам ночной жизни Алматы совместно с лондонским джином Beefeater.
!
НАХОДЯСЬ НА САЙТЕ GINGUIDEALMATY.KZ ВЫ
ПОДТВЕРЖАЕТЕ ЧТО ВАМ ЕСТЬ 21 ГОД.

ЛИЦАМ МЛАДШЕ 21 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА ЗАПРЕЩЕНО.

Мы за ответственное
потребление алкоголя и боремся с его злоупотреблением.
Это моя вечеринка: гид по ночному Алматы
Хемингуэй говорил: «Хотите узнать особенности той или иной культуры, проведите ночь в местных барах». Чтобы свободно ориентироваться в этой барной суете редакция Buro 24/7 составили путеводитель по главным точкам ночной жизни Алматы совместно с лондонским джином Beefeater.
- Бары / рестобары
- Рестораны / кафе
- Пабы
S.N.e.G. Hotel & Restaurant
Ул. Горная, 640, Шымбулак, Комби-1
Единственный в Алматы высокогорный бутик-отель. Если подняться сюда на закате – вам обеспечен самый романтический вечер, который станет еще приятнее после дегустации широкого ассортимента коктейльной и винной карты.
BAR3200
Ул. Горная, 640, Горно-лыжный курорт Шымбулак, Комби-2
Бар находится на высоте 3200 метров над уровнем моря. Только здесь можно свободно любоваться Большим Талгарским перевалом, попивая коктейль.
бостандыкский
Чечил
Ул. Жарокова, уг. ул. Дунаевского
Настоящий паб, где можно найти закуски на любой вкус. В каждом пабе подаются уникальные вариации коктейлей на основе настоящего сухого джина Beefeater.
EAST
Пр. Аль-Фараби, 77/8, ТЦ Esentai Mall
EAST – один из немногих ресторанов Алматы с настоящей паназиатской кухней. А красивый интерьер и богатая барная/винная карта полностью погружают в атмосферу настоящей экзотической Азии.
Киану
Пр. Аль-Фараби, 140а, Villa Boutiques & Restaurants
С гавайского языка "киану" переводится как "спокойствие" или "прохладный горный ветер". Меню и барная карта – это современный фьюжн европейской и азиатской кухонь. Но нет ничего лучше всем знакомой классики, например джин Beefeater с гранатовым тоником.
Spirit bar
Пр. Аль-Фараби 77/8
Spirit bar, расположенный в Esentai Mall, место для деловых встреч и ужинов после основательного шопинга. Акцент в меню сделан на винную карту и большой выбор пива из разных стран.
алмалинский/медеуский
Esperanza
Пр. Сейфуллина, 481
Развлекательный комплекс с ночными клубами Friday's и Retro Hit, банкетным залом и собственным рестораном.
Чечил
Ул. Тулебаева, 38
Настоящий паб, где можно найти закуски на любой вкус. В каждом пабе подаются уникальные вариации коктейлей на основе настоящего сухого джина Beefeater.
Yellow Door
Адрес – засекречен
Если вы о нем не слышали, значит это правильный бар. Yellow door работает в формате Speakeasy и всего два дня в неделю – в пятницу и субботу. Чтобы туда попасть, нужно сделать запись на их странице в Instagram и забронировать место. Поверьте, это того стоит. Современная интерпретация нетленной классики – "Авиатор" на джине Monkey 47, ревеневого ликера, лавандового биттера и сока лимона.
RestoBar 6/45
Ул. Панфилова, 104
Первый в Казахстане рестобар 6/45 уже стал легендарным. Это место, где каждый может расслабиться, провести вечер в кругу друзей, завсегдатаев бара и легких коктейлей "лавандовый гимлет" и "summer garden" на основе классики – лондонского джина Beefeater
Чукотка
Ул. Гоголя, 40
Каждый алматинец хотя бы раз, но проводил ночь в "Чукотке". Пространство занимает два этажа. На первом - выступают live-группы, на втором – ставят музыку самые известные алматинские диджеи. Если надоела классическая "отвертка", попробуйте джин Beefeater в современной интерпретации – греческий джин-тоник с оливковым маслом и розмарином.
Negroni bar
Ул. Богенбай батыра, 104
Negroni – маленький, но это один из лучших баров города для ценителей качественного алкоголя, редких настоек и небанальных коктейлей на любой вкус. Разнообразие сладких, кислых, пряных, крепких и легких вкусов удовлетворит запросы даже самого взыскательного гурмана.
Кафе "Кино"
Ул. Панфилова, 108
Больше, чем просто кафе или бар. "Кино" – площадка для молодых артистов, где проходят концерты в формате "квартирников".
Man's City Cafe
Ул. Панфилова, 125
Днем в Man's стоит идти ради виртуозных десертов, латте по-сингапурски и апельсинового рафа. Вечером в рестобаре за барной стойкой распивают классику и коктейли. Обязательно попробуйте The Origianl Pimm's на основе сухого джина Beefeater.
Публика
Ул. Богенбай батыра, 104
"Публика" открылась вместо "Бочонка", который открылся вместо "Ракеты". Теперь это – бар о хороших людях и их маленьких слабостях. Рекомендуем попробовать коктейль "Иван" с джином Beefeater и яблочно-лаймовым кордиалом или шот "Николай", настоянный на ягодах крыжовника.
Aurora
Проспект Абылай Хана, 96
Aurora – место ностальгии по "старой Алмате", где предпочтение отдается местным фермерским продуктам и локальным восходящим музыкантам.
Bla Bla Bar Столичный
Ул. Кабанбай батыра, ЖК "Столичный центр"
Хочется устроить паб кроулинг (барный тур), но нет времени? В Bla Bla Bar под одной крышей собрано целых 10 баров. Каждый – с собственной концепцией, коктейльной картой и публикой. Один из самых интересных баров – "Абсолютный бар", если хотите провести вечер в атмосфере футуристичного дизайна и нетривиальных коктейлей на основе водки Absolut: "Джеймсbond" и "Ревнивая Amelie".
ATABAR
Ул. Валиханова, 27
Новый speakeasy (тайный) бар открылся на месте ночного клуба Vzletnaya. Владельцы умело обыгрывают дружественную атмосферу старой Алматы: здесь коктейли Kyzyl Ata, живая музыка, концерты и дружелюбная атмосфера.
Афиша
Ул. Кабанбай батыра, 83
Ресторан авторской кухни, где все "по-честному", в том числе и коктейльное меню. Карту составили в соответствии с сезонностью продуктов. Здесь самостоятельно варят тоники и имбирное пиво, которые используются в коктейле "домашний джин и тоник".
Le Janbyr Bar
Ул. Кабанбай батыра, 91
Это один из первых баров Алматы, выполненный в стиле руин (ruin с анг. - разрушенный). Здесь можно делать записи на стенах и играть на пианино.
Main Street Café
Пр. Абылай Хана, 112/116
Отличное место для отдыха после тяжелых трудовых будней. Летняя площадка создана для того, чтобы провести летний вечер с прохладным бокалом коктейля The Original Pimm's в руке.
Beefeater bar
Пр. Достык, 43
Ресторан с огромным выбором мясных блюд, а название самого гастрономического бара созвучно с легендарным лондонским джином Beefeater. Место обязывает попробовать коктейль на джине Beefeater с тоником Thomas Henry.
Galileo
Проспект Назарбаева, 148
Galileo – бар гастрономических открытий. Только здесь можно попробовать коктейль со вкусом борща, гастро-коктейли "Тыквенный крем-суп" или "Вареная кукуруза", наливку с казы. Одна из самых изысканных позиций в меню – "трюфельный салат", который делается на основе водки на белом трюфеле.
Пинта Bar & Club
Гостиница Казахстан, пр. Достык, 52/2
Классический бар с большим выбором хорошего пива и хрустящих закусок, где всегда можно посмотреть новый футбольный матч. Рекомендуем три тоника на джине Beefeater: Tonic Garden, Orange Spritz Tonic и Basil Tonic.
Бармаглот
ТЦ Colibri, ул. Валиханова, 170
Один из самых популярных и шумных баров города. Коктейльная карта обширная, но если вы хотите попробовать что-то совершенно особенное, обратитесь к душевным барменам, – они всегда предложат напиток, отвечающий вашим пожеланиям. Если вы – сторонник классики, попробуйте джин и тоник на основе Monkey 47.
Ramen Lab
Проспект Назарбаева, 226
Специально для любителей выпить по пятницам и субботам Ramen Lab работает круглосуточно. Кроме вкусного японского рамена здесь можно выпить необычные коктейли на основе васаби.
Kowloon
Проспект Назарбаева, 226
Новый азиатский бар на территории обновленного "Рамстора", названный в честь северной материковой части Гонконга. Рекомендуем попробовать азиатско-тропические версии знаменитых коктейлей.
GATO
Проспект Назарбаева, 226
GATO (get a taste of, не стоит путать с испанским ласковым словом el gato - "котенок") – ресторан с кухней от Градимира Митича и авторскими коктейлями, летней террасой и диджей-сетами по пятницам и субботам.
Bar 111
ТРЦ "Dostyk Plaza", Самал-2, 111
Концептуальный бар с великолепной атмосферой находится в самом сердце города Алматы. Название выбрано не случайно – бар расположен по адресу Самал-2, 111. Здесь вы можете найти три коктейля на основе настоящего лондонского джина Beefeater: "Негрони", "Гимлет" и "Кловер Клаб".
Sunset Café
Пр. Аль-Фараби, 5
Днем Sunset Café – место для деловых встреч и обедов офисных клерков. Вечером пространство превращается в шумный рестобар с диджей-сетами. Здесь можно попробовать уникальный коктейль The Origianl Pimm's c джином Beefeater, ликером из артишоков и тоником Double DutcH.
алмалинский
Краснобай
Ул. Толе Би, 187
Пример нового формата заведений Алматы: пространство в стиле лофт, меню ориентированное на бургеры и мясо. Рекомендуем Tonic Garden на основе джина Beefeater с яблочным соком, сиропом бузины и соком лимона.
Ларисс Иванну Хочу
Ул. Жамбыла, 77, уг. ул. Наурызбай батыра
Провокационное название моментально приковывает внимание. Здесь богатый выбор крепких напитков из разных уголков планеты – армянский бренди, грузинская чача, ирландский виски и английский джин Beefeater.
Чечил
Ул. Розыбакиева, 77/85, уг. ул. Сатпаева
Настоящий паб, где можно найти закуски на любой вкус. В каждом пабе подаются уникальные вариации коктейлей на основе настоящего сухого джина Beefeater.
алмалинский
Gogol
Ул. Гоголя, 157
Классический клуб в стиле поздних 2000-х. Под одной крышей объединены ресторан грузинской кухни "Вахтангури", BAR No. 7, собственно сам ночной клуб GOGOL и караоке.
Esperanza
Пр. Сейфуллина, 481
Развлекательный комплекс с ночными клубами Friday's и Retro Hit, банкетным залом и собственным рестораном.
!
НАХОДЯСЬ НА САЙТЕ GINGUIDEALMATY.KZ ВЫ
ПОДТВЕРЖАЕТЕ ЧТО ВАМ ЕСТЬ 21 ГОД.

ЛИЦАМ МЛАДШЕ 21 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА ЗАПРЕЩЕНО.

Мы за ответственное
потребление алкоголя и боремся с его злоупотреблением.